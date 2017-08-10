الأحد المقبل.. بدء أعمال مبادرة "هبدأ بنفسي" بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تستقبل محافظة الوادي الجديد، الأحد المقبل، الموافق 13 أغسطس 2017، وفدًا من المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور عبد الله النجار، رئيس المؤسسة، وذلك لتفعيل مبادرة "هبدأ بنفسي"، والتي تنفذها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد المسئول الإعلامي للمبادرة بالوادي الجديد، محمد مهران، لـ"مصراوي"، أن المبادرة أُطلقت في المؤتمر المحلي الأول للشباب، وستنفذ بحضور ورعاية محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، وتستمر فعاليات المبادرة لمدة 4 أيام، يجري خلالها تنفيذ مجموعة من ورش العمل والمحاضرات لشباب الوادي الجديد، بهدف تشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية.

وأضاف مهران، أن فعاليات المبادرة ستبدأ في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل بقاعة المؤتمرات بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

كانت محافظة الوادي الجديد، أطلقت يوم 31 يوليو الماضي، المؤتمر الأول المحلي للشباب، بهدف طرح رؤى الشباب على الجهاز التنفيذي في تنمية الإقليم وخدمة المجتمع، واستمر المؤتمر على مدار يومين بحضور محافظ الإقليم، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير.