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جيروزاليم بوست: إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

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مصراوي Masrawy

جيروزاليم بوست: إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

07:44 م الخميس 10 أغسطس 2017

جيروزاليم بوست: إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

ارشيفية

تل أبيب - (د ب أ):
ذكر تقرير صحفي أنه تم، اليوم الخميس، القبض على 5 فلسطينيين في منطقة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في موقعها الإلكتروني، أنه تم القبض على الفلسطينيين الخمسة في عملية مشتركة قام بها الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت"وحرس الحدود وقوات الشرطة.

وأضافت أنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أنشطة" إرهابية".

وتابعت أن البحث عن المشتبه بهم عندما تركوا إشعارا بشان عملية انتحارية، يشير إلى هجوم وشيك، فيما لم يؤكد ذلك مسؤولون أمنيون.

واستطردت الصحيفة أنه تم نقل المشتبه بهم الخمسة إلى جهات الاستجواب والتحقيق.

يشار إلى أن قوات إسرائيلية تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم انهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب.

وبحسب تقارير نادي الأسير الفلسطيني ، هناك، نحو 7000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية ، منهم قرابة 450 طفلا وقاصرا و57 أمرأة وفتاة وأكثر من 600 سجين إداري.

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