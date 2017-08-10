أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقارير إعلامية: رؤية مئات الأطباق الطائرة في عدة دول عقب خسوف القمر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقارير إعلامية: رؤية مئات الأطباق الطائرة في عدة دول عقب خسوف القمر

07:37 م الخميس 10 أغسطس 2017

تقارير إعلامية: رؤية مئات الأطباق الطائرة في عدة دول عقب خسوف القمر

موسكو - (أ ش أ):
كشفت تقاير إعلامية مختلفة عن رؤية سكان عدد من الدول لمئات الأطباق الطائرة خلال ظاهرة القمر الدامي التي اعقبت خسوف القمر الذي حدث،الإثنين الماضي.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس ان سكان روسيا، وكذلك كندا والولايات المتحدة أثناء مراقبة ظاهرة خسوف القمر الأخيرة، لاحظوا العديد من الأجسام الغريبة الطائرة، وفق تقارير إعلامية كثيرة.

واستطاع بعض سكان المناطق الروسية من مراقبة ظاهرة خسوف القمر، حيث اكتسى القمر باللون الأحمر. وقد شاهد بعض السكان في تلك الفترة ليس فقط ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام، ولكن العديد من الأجسام الغريبة ذات أشكال كروية ولولبية.

وغالبا ما يدعي الأشخاص مشاهدة الأجسام الغريبة، وخاصة عندما يكون هناك سبب إضافي للنظر إلى السماء. على سبيل المثال، خلال الألعاب النارية في لوس انجلوس في يوليو الماضي، قام بعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم "صيادي الأجسام الغريبة" بتصوير سفينة فضاء غريبة.

وفي وقت سابق، أظهر مقطع ، تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في الولايات المتحدة الأمريكية سقوط جسم كبير غير معلوم في سماء ولاية لويزيانا.

كما انتشر فيديو لجسم غريب يحلق في سماء مركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف في ، وبعدها اختفى فجأة.

هذا المحتوى من

9f52e98f45.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سول تحذر بيونج يانج من القيام بأعمال استفزازية

    أخبار

  • بيونغ يانغ تسخر من وتحدد خطتها لمهاجمة غوام

    أخبار

  • س/ج: التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

    أخبار

  • واشنطن تعتبر زيارة بوتين إلى منطقة أبخازيا الانفصالية "غير مناسبة"

    أخبار

إعلان

b0415991f1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)