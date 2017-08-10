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رمضان صبحي يجدد تعاقده مع ستوك سيتي لمدة 5 مواسم

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رمضان صبحي يجدد تعاقده مع ستوك سيتي لمدة 5 مواسم رمضان صبحي يجدد تعاقده مع ستوك سيتي لمدة 5 مواسم

التحرير

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أعلن نادى ستوك سيتى الإنجليزى، اليوم، الخميس، تجديد تعاقده مع رمضان صبحى الدولي المصري، لمدة خمسة مواسم.

وأصدرالنادي الإنجليزي بيانًا رسميًا منذ قليل، ينص على أن رمضان صبحى وقع عقدًا جديدًا مع النادى لمدة خمس سنوات لينتهى تعاقده مع النادى عام 2022.

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وقال تونى سكولز، الرئيس التنفيذى لنادى ستوك سيتى، "لا شك أن رمضان صبحى لاعب رائع وموهبة واعدة، ونجح فى التأقلم مع أجواء الكرة الانجليزية فى موسمه الأول مع ستوك سيتى، وأظهر أنه يمتلك قدرات وإمكانيات هائلة، نحن سعداء باستمراره ضمن صفوف الفريق حتى عام 2022".

ويلتقي فريق ستوك سيتى فى الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج نظيره أرسنال على ملعب "بريطانيا ستاديوم"، فى مباراة تشهد تواجد الثنائى المصرى رمضان صبحى ومحمد الننى لاعب أرسنال.

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التحرير

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