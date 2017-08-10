الاتحاد الأوروبي يعدل عقوباته على كوريا الشمالية بعد القرارات الأممية

بروكسل - (أ ش أ):

عمد الاتحاد الأوروبي إلى تعديل قوائم عقوباته المفروضة على كوريا الشمالية لتتسق مع أحدث قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن "قرار مجلس الأمن 2371 لعام 2017".

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن قرار الاتحاد، كما جاء في بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم الخميس، يعني إضافة أسماء تسعة أشخاص وأربعة كيانات من كوريا الشمالية على لائحة العقوبات الأوروبية، ومن ضمن هذه الكيانات مصرف التجارة الخارجية المملوك للدولة.

ويتم تجميد أصول أموال الأِشخاص المدرجة أسماؤهم على لائحة العقوبات وتفرض قيود على سفرهم، كما يحظر التعامل مع الهيئات والمؤسسات الموجودة على القائمة نفسها.

ويرفع القرار الأممي عدد الأشخاص المشمولين بلائحة العقوبات إلى 62 شخصا والشركات والكيانات إلى 50، حيث "هناك 41 شخصا و7 كيانات كورية شمالية فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بصورة مستقلة"، وفق ما جاء في بيان المجلس الوزاري.

ويدخل القرار الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي غدا بعد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، وكانت الأمم المتحدة فرضت مؤخرا عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على أنشطتها النووية التي تقوم بها حاليا والتي تُعتبر تهديدا للأمن الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن السابقة.