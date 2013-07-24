حزب الراية بأسيوط: خطاب السيسي الكارت الأخير.. ويفتقر إلى الحكمة

كتب : سعاد أحمد منذ 26 دقيقة

اعتبر حسين أبو الجود أمين حزب الراية بأسيوط خطاب السيسي هو الكارت الأخير للفريق هو يحترق ويريد مساندة جماهيرية، وأن خطاب السيسي الأخير كلام مرتجل ليس فيه شيء من الحكمة أو السياسية.

وأضاف أمين حزب الراية بأسيوط، أن السيسي "مازال يتعالى على الشعب، ويري بعين واحدة، يرى فصيلا واحدا لا يرى غيره، يتعامل بعنف ضد سلميين يطالبون بحقهم بسلمية، يضربهم بالدبابات والسلاح، هو من قسم البلاد".

وتابع أبو الجود "نطالب بحقنا في الأصوات الذي سلبها منا العسكر، وعلى عقلاء الجيش وقف هذه المهزلة، فمصر على مفترق طرق و حرب أهلية، الحشد والحشد المضاد ليس حلاً"، متسائلاً "متى نحتكم إلى العقل والصندوق والحوار؟".

وتوقع أمين حزب الراية أن خطاب السيسي "سيزيد من حشود الشرعية والرئيس الشرعي للبلاد"، حسب قوله، وتابع "مستمرون ومرابطون نحتسب الصواب عند الله، فهي كلمة حق عند سلطان جائر، وجمعة الفرقان ستكون فرقان بين الحق و الباطل إن شاء الله".