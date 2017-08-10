فنانون اتهموا بشراء «الجوائز».. نضال الأحمدية: «الهضبة» دفع مليون دولار

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"نجم الجيل" "الهضبة" "ملكة الإحساس"، جميعها ألقاب أطلقها الجمهور على نجمهم المفضل، ولكن دائمًا ماتصبح تلك الألقاب محل هجوم وأعتراض من قبل زملائهم بالوسط الفني، بدافع الغيرة أو بسبب وجود خلافات تجمعهما.

لم يتوقف الأمر هنا فقط، ولكن وصل الأمر للجوائز التى يحصل عليها هؤلاء النجوم أيضًا، فأتهم بعضهم بشراءها، ونرصد أبرز هؤلاء النجوم اللذين أتهموا بشراء تلك الجوائز.

تامر حسني وهشام منصور

على الرغم من أن تامر يعد أول فنان مصري وعربي يعرض فيلمه السينمائي بالمسرح الصيني بهوليوود، وأول من يضع بصمته هناك إلى جانب نجوم هوليوود، إلا أنه تعرض لهجوم من بعض الأشخاص ومنهم الإعلامي هشام منصور، والذي كتب "تويته" عبر حسابه على موقع "تويتر"، يتساءل فيها، ماذا أضاف تامر للفن بالولايات المتحدة الأمريكية حتى يعطونه جائزة؟، إلا إذا كان حاصلًا عليها بالأموال.

وتابع "منصور": "بطل تعامل الناس على إنهم عبط".

رزان مغربي وإليسا

حالة جدل كبيرة أثيرت بين المطربة اللبنانية إليسا والإعلامية رزان مغربي بعدما شككت الأخيرة في حصولها على بعض الجوائز، وصل الأمر لإحراج إليسا لرزان خلال حضورها حفل جائزة الموسيقى العربية في كازينو لبنان، في حضور عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والغنائي.

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ووجهت إليسا رسالة إلى مواطنتها "رزان" على المسرح لحظة استلامها للجوائز، وأوضحت أمام الجمهور أنه عندما حصلت على جائزة الـ Music award، اتهمتها رزان وقتها بأنها قامت بشرائها، وهو ما أزعج إليسا كثيرًا، لترد عليها في حفل الموسيقى العربية أن كل الجوائز التي نالتها جاءت عن جدارة واستحقاق، وردّت رزان على تصريحات إليسا بأنها تستحق الجائزة بالفعل، وأكدت أنها تحبها.

عمرو دياب

على غرار الخلاف بين عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، شنت الصحفية نضال الأحمدية هجومًا على "الهضبة" خلال مداخلة هاتفية مع مقدم البرامج محمد الغيطي في برنامجه "صح النوم" المذاع على شاشة قناة LTC TV، للدفاع عن شيرين عبد الوهاب، وأتهمته أيضًا بدفع مليون دولار للحصول على إحدى الجوائز العالمية.

شيرين عبد الوهاب

بينما الفنانة شيرين عبد الوهاب فصرحت خلال حلولها ضيفة على برنامج "البيت بيتك" الذي كان يذاع على التلفزيون المصري بإنها تلقت عرضًا لشراء جائزة "الميوزك أوورد" مقابل 300 ألف دولار ولكنها رفضدت، لأنها تفضّل أن تحصل على الجوائز بمجهودها لا بمالها.