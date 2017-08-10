أخبار عاجلة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«نيسان» تكشف عن سيارتها «إكسبندر» قبل طرحها في 2018

Google+ Print
«نيسان» تكشف عن سيارتها «إكسبندر» قبل طرحها في 2018 «نيسان» تكشف عن سيارتها «إكسبندر» قبل طرحها في 2018

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت شركة "نيسان" اليابانية، عن سيارتها الجديدة كليًا "إسكبندر" خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، والذي يعقد في الوقت الحالي بالعاصمة جاكرتا.

ووفقًا لموقع "درايف أرابيا"، فإن الشركة اليابانية منحت سيارتها الجديدة مظهر مشابه للإصدارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، والتي تلقى في الوقت الحالي قبولًا واسعًا على مستوى الأسواق العالمية.

شاهد أيضا

وتستعد الشركة لطرح السيارة بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، بمحرك ذو سعة "1500 CC"، و16 صبابة ومزود بناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 سرعات أو مانيوال ذو 5 سرعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى