«نيسان» تكشف عن سيارتها «إكسبندر» قبل طرحها في 2018

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت شركة "نيسان" اليابانية، عن سيارتها الجديدة كليًا "إسكبندر" خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، والذي يعقد في الوقت الحالي بالعاصمة جاكرتا.

ووفقًا لموقع "درايف أرابيا"، فإن الشركة اليابانية منحت سيارتها الجديدة مظهر مشابه للإصدارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، والتي تلقى في الوقت الحالي قبولًا واسعًا على مستوى الأسواق العالمية.

شاهد أيضا

وتستعد الشركة لطرح السيارة بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، بمحرك ذو سعة "1500 CC"، و16 صبابة ومزود بناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 سرعات أو مانيوال ذو 5 سرعات.