التصريح بدفن سيدة عُثر عليها بقرية عرب المحضر بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمرت نيابة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن جثة المدعوة "صباح نبيه حسنين عطا الله" 53 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية سنابادا، دائرة مركز شرطة المحمودية، بمحافظة البحيرة، وتسليمها لذويها لإجراء عملية الدفن بمعرفتهم، وذلك بعدما تعرف عليها نجلاها، بعد العثور على جثتها بجوار قرية عرب المحضر، دائرة مركز شرطة مطوبس.

كان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد عبد الحميد بركات، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقيه إشارة من مستشفى مطوبس المركزي، بوصول جثة، لسيدة مجهولة الهوية، في العقد الخامس من عمرها، جرى العثور عليها بجوار قرية عرب المحضر، بالطريق الدولي الساحلي، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها لسيدة قمحية اللون، طولها حوالي 180سنتميترًا ، مغطاة الرأس، ترتدي جلبابًا أسود، وحذاء كوتشي كحلي، ولا توجد بها إصابات ظاهرة، ولا يوجد بحوزتها ثمة متعلقات، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرة، ويرجح أن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية، ولا توجد شبهة جنائية.

تشكل فريق بحث جنائي، قاده العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ضم العقيد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والمقدم علاء سليم وكيل الفرع، والرائد حازم أبو السعد، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومعاونوه، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجثة.

وتبين أن الجثة للسيدة المذكورة المصرح بدفنها، حيث حضر لمركز شرطة مطوبس، نجلاها سائقي، توك توك، وتعرفا على الجثة، وأقرا أنها لوالدتهما المذكورة، وأوضحا أنها كانت في المكان الذي عثروا فيه على جثتها، لشراء بعض احتياجات المنزل، وكانت تعاني من مرض السكر، ونفيا وجود شبهة جنائية ف وفاتها، ولم يتهما أحدًا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7610 لسنة 2017 إداري مركز شرطة مطوبس، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.