بالصور- محطة الرديسية بأسوان.. هجرتها القطارات وسكنتها الأشباح

أسوان - إيهاب عمران:

يعانى الآلاف من مواطني مدينة الرديسية بمركز إدفو ، شمال شرق محافظة أسوان، من عدم وقوف القطارات المكيفة والمميزة بمحطة السكة الحديد الموجودة بالمدينة؛ ما أدى إلى إهمال المحطة وتحطم نوافذها ومكاتبها، وتحولت المحطة لمأوى للخارجين على القانون .

ويضطر أهالي مدينة الرديسية والقرى والنجوع التي تتبعها والمجاورة لها للذهاب لمحطة إدفو، لاستقلال القطارات، ما يمثل تكلفة مادية كبيرة وإرهاقًا بدنيًا لهم..

بداية يقول "محسن محمود"، من أهالي الرديسية، إن مدينتهم تقع جنوب مدينة إدفو بـ 10 كيلو مترات تقريبًا، والتعداد السكاني لها يقترب من الـ 60 ألف نسمة، ومحطة قطارات الرديسية مر على إنشائها أكثر من 40 عامًا، ومع ذلك لا يقف بالمحطة سوى القطارات الداخلية فقط.

وتابع: رغم أن المحطة مصممة لتكون محطة مدينة ويمكن وقوف القطارات الكبيرة بها، حيث يوجد مكتب ناظر ومكتب حجز ومكاتب خدمات وغيرها، وكذلك التصميم الهندسي للأرصفة يناسب وقوف كافة القطارات، غير أننا نعاني بشكل كبير ونتعذب في كل سفرية في حمل أمتعتنا ومستلزمات سفرنا والذهاب إلى مدينة إدفو لاستقلال القطار منها.

ويضيف "صابر عبد الله"، من أهالي الرديسية، أن مبنى محطة الرديسية مبنى متكامل يشمل كافة المكاتب الموجودة بمحطات السكك الحديدية، وكل هذه المكاتب أصبحت حاليًا "خرابة" بعد تهشم النوافذ والأبواب والشبابيك والزجاج وانقطاع الكهرباء عنها، ليس هذا فحسب، فحجرات مبنى المحطة تحولت لمكان موحش يأوي المجرمين واللصوص والخارجين عن القانون. ولا يقف في محطة الرديسية سوى قطار يُعرف بالقطار الأصفر، وهو قطار ركاب داخلي.

من جانبه، طالب "حسين محمد"، من أهالي إدفو، بإعمار المحطة عن طريق وضع محطة الرديسية على قائمة المحطات التي تقف فيها القطارات بكافة درجاتها وأنواعها، رحمةً بمواطني الرديسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، كما أنه يمكن إنشاء أكشاك ومحلات للعاطلين عن العمل بالمحطة وتوفير فرص رزق له ولأسرهم؛ ما يسمح بفتح الكثير من البيوت.

وإلى المهندسة فاطمة إبراهيم رئيس مجلس مدينة الرديسية، التي قالت إنه رغم توليها المسؤولية كرئيس للمدينة منذ عدة أشهر، غير أنها على دراية بكل تفاصيل المشكلة، وأضافت أنها مع مطلب الأهالي، وخاصة أنه مطلب مشروع، فكيف تكون الرديسية مدينة منذ 1991 ولا يقف عليها أي قطار مكيف، وأضافت أنها تقدمت بمذكرة منذ شهر للسيد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، ورفعها المحافظ للهيئة العامة للسكة الحديد، وفي انتظار رد الهيئة.