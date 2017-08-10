في عيد ميلادهما الـ51.. التوأم تاريخ حافل بالإنجازات

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يحتفل اليوم الأربعاء 10 أغسطس توأم الكرة المصرية حسام حسن المدير الفنى للمصرى وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق ، بعيد ميلادهما الـ51، حيث أنهما من مواليد حي حلوان عام 1966.

التوأم حسام وإبراهيم يمتلكان مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات والتحديات خلال مشوارهم سواء داخل المستحيل الأخضر أو في مسيرتهم التدريبية.

حيث بدأ التوأم ممارسة كرة القدم وهم في سن العاشرة وظهرت عليهم الموهبة سريعًا وأثناء دخولهم اختبارات النادي الأهلي اكتشفهم عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني السابق للأهلي حينما كان يعمل بقطاع الناشين في النادي وقام بضمهم لفريق الناشئين، والغريب في الأمر أن عبد الشافي ضم إبراهيم حسن في مركز المهاجم وحسام حسن في مركز الظهير الأيمن.

بدأ التوأم مسيرتهما الكروية مع نادي الأهلي المصري في عام 1984، ليبدأ في كتابة تاريخ حافل بالإنجازات داخل القلعة الحمراء، حيث سجل حسام 143 هدفًا يتصدر بهم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي.

رحلة احتراف:

انطلق التوأم في مسيرتهما الاحترافية عام 1990، وتحديدًا مع نادي باوك اليوناني، بعدها انضما لنيوشاتل السويسري، ونجح حسام حسن في دخول تاريخ البطولات الاوروبية، بعد أن أحرز 4 أهداف "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة جمعت بين فريقه السويسري و سيلتك جلاسكو الاسكتلندي في كأس الإتحاد الأوروبي" الدوري الأوروبي" بالمسمي الجديد.

انجازات:



شارك الثنائى فى كأس العالم 1990 ، وظهرا في مباريات الفراعنة الـ3، وكانا أول من يدخل قائمة الـ100 مباراة دولية، كما حققا 9 ألقاب دورى مصرى متتالية، من 1994 إلى 2002، منها 7 مع الأهلى واثنين مع الزمالك، وعلى المستوى الأفريقى، فاز التوأم بدورى أبطال إفريقيا مرتين خلال 15 عامًا، 1987 مع الأهلى و2002 مع الزمالك.

إبراهيم حسن:

يعتبر إبراهيم حسن من أفضل اللاعبين الذين شاركوا في مركز الظهير الايمن مع منتخب مصر وتم اختياره ضمن منتخب نجوم العالم مرتين منها عام 1999،عندما واجه منتخب العالم منتخب جنوب أفريقيا ولعب معه حسام حسن في هذه المبارة ومرة أخرة كان بمفرده بدون توأمه حسام عندما واجه منتخب العالم منتخب البوسنة.

واستطاع ابراهيم حسن أن يدخل التاريخ بعد أن أحرز هدفًا في مرمى ريال مدريد أثناء احترافه في نيوشاتل ويعد هو أول لاعب مصري يسجل في مرمى الفريق الملكي.

مسيرة دولية:

حسام حسن بدأ مشواره مع المنتخب المصري منذ عام 1985 وحتى كأس الأمم الإفريقية في القاهرة عام 2006، وفي هذه الفترة تمكن المهاجم المصري من الفوز بكأس أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني 3 مرات أعوام 1986، 1998 و2006 والفوز بكأس العرب مرة واحدة عام 1992

يعتبر محمود الجوهري هو الأب الروحي لهم وكان له العديد من المواقف الرائعة معهم أبرزها عندما طالبت الجماهير باستبعادهم من قامة المنتخب المشاركة في بطولة بوركينا فاسو عام 1998 لكبر سنهم، إلا أن المدير الفني الراحل تحدى الجميع وضمهم للقائمة، واستطاع حسام حسن أن يحصد لقب هداف البطولة برصيد 7 أهداف، وفي عام 1989 سجل العميد هدف الفوز فى مرمى الجزائر، فى المباراة التى جمعتهما فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليصعد بالفراعنة إلى مونديال إيطاليا.

وسجل حسام حسن رقم تاريخي حيث أحرز83 هدفًا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر والقارة السمراء.

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فراق:

لأول مرة افترقا التوأم خلال مسيرتهم في الملاعب حيث انتقل حسام وحيدًا إلى العين الإماراتي لموسم واحد إعارة في 1999، وشارك في 10 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف قبل أن يعود مجددًا إلي النادي الأهلي

عميد لاعبي العالم:

في عام 2001 حصل حسام حسن على لقب عميد لاعبي العالم من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر، وذلك في مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم، وكانت آخر مشاركة لحسام حسن مع المنتخب الوطني في مباراة الكونغو بالدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2006 التي سجل خلالها أيضا آخر أهدافه مع المنتخب.

رحلة الزمالك

رحل التوأم من النادي الأهلي عام 2000 وانتقالهما إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك في صفقة انتقال حر ووصفها الجميع بصفقة الموسم، ولعب التوأم للقلعة البيضاء 4 مواسم كانت حافلة بالبطولات، حيث حصد 14 بطولة مع الزمالك وأحرز العميد خلالها 42 هدفًا مع الفريق في مختلف البطولات .

إعتزال:

بعد انتهاء رحلتهما مع الزمالك انتقل التوأم للعديد من الأندية مثل الترسانة والمصري والاتحاد السكندري، إلا انهما قررا الاعتزال عام 2008 بعد رحلة طويلة مع كرة القدم.

مسيرة تدريبية:

بعد قرار الاعتزال اتجه التوأم للتدريب وكانت البداية من المصري البورسعيدي حيث طلب منهما سيد متولي رئيس المصري السابق قيادة الفريق لانقاذه من الهبوط وبالفعل تم إنقاذ المصري من الهبوط خلال ثمانى مباريات فقط فى مهمة كانت صعبة.

وتمت إقالتهما عام 2008 بعد أحداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل الجزائري بكأس أندية شمال إفريقيا التي اعتدى فيها التوأم على حكم اللقاء.

وفي موسم 2010 كان التوأم على موعد مع خطوة كبيرة في مشوارهم التدريبي بعد تولى تدريب الزمالك خلفا لهنرى ميشيل، وقد نجح حسام ومعه شقيقه فى قيادة الفريق الأبيض إلى المركز الثاني في نهاية موسم 2009/2010 من مسابقة الدورى العام وينقذ الفريق الذي كان يحتل المركز الـ14 في جدول الدوري ثم استطاع قيادة الفريق في الموسم التالي للمنافسة على اللقب الذي خسره في الأسابيع الأخيرة وتمت إقالته وتعيين حسن شحاتة بدلًا منه.

بعد الرحيل من الزمالك اتجه إلى العمل في الإسماعيلي لكنه لم يستمر معهم سوى مباراتين فقط فى كأس مصر، تمكن من الفوز فى الأولى وخسر فى الثانية ورحل بسبب خلافات مع الإدارة، ثم عاد حسام إلى تدريب المصرى لفترة جديدة، وخاض معهم 3 مباريات كان آخرها مباراة الأهلي مع المصري والتي شهدت مجزرة بورسعيد مما دفع حسام إلى تقديم استقالته.

بعدها انتقل لتدريب منتخب الأردن ليحقق معهم العديد من الانجازات ويقودهم للملحق العالمي في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح ليلتقي بفريق الأورجواي ويخسر بخماسية، وقاد أيضا فريق الأردن للصعود لكأس أسيا ونهائي بطولة غرب أسيا.

عاد حسام حسن عام 2014 لتولي مهمة تدريب نادي الزمالك، لكنه لم يستمر طويلا هذه المرة مع النادي الأبيض، وتولى بعد ذلك مهمة تدريب نادي الاتحاد، ثم انتقل عام 2015 إلى تدريب المصري ليقوده نحو الصعود إلى المربع الذهبي وإنهاء الدوري في المركز الرابع والمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية لموسمين على التوالي بالإضافة إلى التأهل لنهائي كأس مصر وكأس السوبر في الموسم الحالي.