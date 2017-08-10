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«الوفد»: ننتظر رؤية واضحة من الحكومة بشأن محاصرة التضخم

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«الوفد»: ننتظر رؤية واضحة من الحكومة بشأن محاصرة التضخم «الوفد»: ننتظر رؤية واضحة من الحكومة بشأن محاصرة التضخم

التحرير

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أعرب حزب الوفد، على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، عن قلقه من اتجاه الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم والتي بلغت 34% حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مضيفا، "ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة".

وقال "فؤاد" إنه يجب علي التحرك السريع ووضع رؤية واضحة ومتكاملة لمحاصرة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم لما له من أثار سلبية علي حياة المواطنين ينعكس بشكل مباشر على قدراتهم الشرائية ويؤدي الي ارتفاع الأسعار وعدم القدرة علي توفير احتياجات المواطن الأساسية.

وحذر "فؤاد" من تداعيات ذلك التضخك من ركود تضخمي الذي يؤدي الى نقص في الاستثمارات والإنتاج و ضعف الطلب علي المنتجات مما قد يضر أيضًا بنسبة البطالة، مطالبًا الحكومة بإجراءات سريعة ومحددة تتمثل في اجراءات نقدية ومالية لكبح جماح التضخم متوقعًا انتهاء الموجة التضخمية بنهاية العام الحالي.

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و قال "فؤاد" انه على التوازي يجب مراجعة الحماية الاجتماعية وإعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم حيث أن مستوى الدخول الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا قد يمنع عدد كبير من مستحقي الدعم من الحصول عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، هذا بالإضافة إلى ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادي على غرار أنظمة تكافل و كرامة التي تسير على وتيرة ناجحة حتى الآن. 

وأخيرا طالب الوفد بضرورة النظر في تحديد نائب لرئيس مجلس الوزراء مسئولاً عن المجموعة الاقتصادية حيث لا زالت المجموعة الاقتصادية تعمل في جزر منعزلة حسب رؤية الحزب و مازال المواطن لا يلمس التحسن الاقتصادي نظرًا لغياب التنسيق والتواصل السليم.

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التحرير

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