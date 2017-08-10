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مارجريت عازر: تعديل الدستور من حق الشعب

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مارجريت عازر: تعديل الدستور من حق الشعب مارجريت عازر: تعديل الدستور من حق الشعب

التحرير

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قالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم ، إن اقتراح تعديل الدستور لزيادة الدورة الرئاسية لـ6 سنوات، لم يطرح حتى الآن داخل اجتماعات "دعم مصر"، وأنه ربما يتم التباحث حوله فيما بعد.

وأشارت عازر إلى أن التعديل في الدستور "من حق الشعب"، مؤكدة أنه في حالة وجود نية داخل مجلس النواب باللجوء لتعديل الدستور، فلن تكون تلك كلمة نهائية، لأنه هناك "استفتاء" سيتم الاحتكام له.

وأوضحت عازر لـ"التحرير"، أن وجهة نظرها حول الأمر وموقفها من دعوات التعديل، أن هناك نصوصا ومواد دستورية لم يتم تفعيلها حتى نقوم بإضافة وتعديل نصوص أخرى، وأنه الأولى أن نقوم باختبار المواد الحالية للدستور، ثم نفكر في أي خطوات أخري بعد ذلك.

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التحرير

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