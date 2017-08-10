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السفارة الأمريكية تقدم اعتذارًا للشعب المصري

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السفارة الأمريكية تقدم اعتذارًا للشعب المصري السفارة الأمريكية تقدم اعتذارًا للشعب المصري

التحرير

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نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتذارًا للشعب المصري؛ بسبب تغريدة خاطئة نشرتها عصر اليوم الخميس، تهنئ عبرها المصريين بالعيد القومي. 

وتحت هاشتاج "الولايات المتحدة تدعم " نشرت السفارة تغريدة قالت فيها: "تهنئ السفارة الشعب المصري بعيدهم القومي الموافق اليوم الخميس".

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وعادت السفارة لتصحح خطأها، حيث لا تشهد مصر احتفالًا بعيد قومي في الوقت الراهن، حيث كتبت: "نحن نأسف لكم، نعرف أن اليوم ليس عيدًا قوميًا، لكن التغريدة السابقة جاءت بسبب خطأ على حسابنا بموقع تويتر، ومع ذلك يوم سعيد لكم".

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التحرير

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