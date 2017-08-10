ضبط بقال تمويني استولى على نصف مليون جنيه بالمنيا

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وافق اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الخميس، على سحب المقررات التموينية من بقال تمويني في مركز مغاغة بشمال المحافظة، بعد ثبوت استيلائه على مبلغ 522128 جنيهًا من مقررات الدعم التمويني للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم ضبط التاجر التمويني "محروس-ع-ع"، مقيم بمدينة مغاغة، لاستيلائه على مبلغ قدره 522128 جنيهًا من مقررات الدعم التمويني الخاص بالمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5539 جنح مركز مغاغة.

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وبالعرض على اللواء عصام البديوي المحافظ، لسحب المقرارات التموينية من المذكور، وافق طبقًا للقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.