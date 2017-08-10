نائب الرئيس اليمني يشيد بجهود المبعوث الأممي لإقرار السلام

الرياض - (أ ش أ):

أشاد نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن علي محسن صالح، بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في مساعدة أبناء الشعب اليمني بالوصول إلى حل سلمي عادل، يضمن حماية اليمنيين واستعادة حقوقهم وصون مقدراتهم.

جاء ذلك خلال استقبال نائب الرئيس اليمني ،اليوم الخميس، ولد الشيخ لمناقشة الجهود المبذولة في إحلال السلام واستئناف العملية السياسية.

وجدد صالح خلال اللقاء حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم المرتكز على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وتقديرها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن في هذا اٌلإطار.

وأشار إلى استمرار الانقلابيين في عرقلة استئناف المسار السياسي، بالاضافة إلى استمرارهم ارتكاب الجرائم والانتهاكات المختلفة بحق أبناء الشعب اليمني، من قتل واختطاف، ومصادرة للحريات، وتجويع واستنزاف لمقدرات البلاد، ونهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، دون أدنى اعتبار للمعاناة التي يتجرعها المواطن بشكل يومي.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب أبناء الشعب اليمني وإلى جانب السلام العادل.