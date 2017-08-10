الصين: إجلاء أكثر من 70 ألف شخص عقب زلزال سيتشوان

بكين - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، الخميس، أن أكثر من 70 ألف شخص تم إجلاءهم بعد الزلزال القوي الذي تركهم عالقين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين أول أمس الثلاثاء.

وقالت في بيان رسمي إن حركة المرور استؤنفت على الطرق الرئيسية التي تربط منطقة الزلزال في محافظة جيوتشايقو مع مدينة ميانيانغ في نفس المقاطعة ومقاطعة قويتشو المجاورة.

وأشارت إلى أن عملية الإجلاء للمواطنين ولنحو 13 ألف سيارة تمت بمساعدة ما يقرب من 4 آلاف من رجال الشرطة وذلك بعد تفعيل السلطات الأمنية لآليات الطوارئ عقب وقوع الزلزال المميت الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، والذي كان ضرب جيوتشايقو في حوالي الساعة التاسعة والربع من مساء الثلاثاء بتوقيت الصين، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 431 آخرين.

ومن ناحية أخرى أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية بأن الحكومة المركزية في بكين قررت تخصيص 180 مليون يوان (27.1 مليون دولار أمريكي) لأعمال الإغاثة من الزلازل تم تخصيص 100 مليون يوان منها لمقاطعة سيتشوان.

وأما الـ80 مليون يوان الأخرى فخصصت لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية اليوجور التي كانت ضربها صباح امس زلزال بلغت قوته 6.6 درجات، مما أسفر عن إصابة 32 شخصا وتضرر أكثر من ألف منزل.