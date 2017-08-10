ننشر ملامح ميثاق الشرف الإعلامي المُعد من قبل نقابة الإعلاميين

كتبت- هاجر حسني:

كشف محجوب سعدة، عضو مجلس نقابة الإعلاميين، بعض الملامح الرئيسية في ميثاق الشرف الإعلامي الذي أعدته النقابة ومن المرجح عرضه للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل.

وقال سعدة لمصراوي، إن الميثاق يتضمن شقي الحقوق والواجبات، وتتضمن الحقوق حق العضو في الحصول على دورات تدريبية مهنية، وحصوله على راتب مناسب بناءً على العقد المبرم بينه وبين المؤسسة الإعلامية، وكذلك تعويضه بأجر إضافي في حالة العمل أكثر من 8 ساعات.

وأضاف سعدة، أنه من حق الإعلامي عدم التصريح عن مصدر معلوماته، وكذلك لا يجوز القبض عليه إلا بعد إبلاغ النقابة، ومن حقه أن تدعمه النقابة بمحامي في حالة إذا كان السبب يتعلق بأمر مهني، أما إذا كان سبب القبض يتعلق بأمر جنائي، فتكون النقابة غير مسؤولة عن توفير محامي له.

وفيما يخص الواجبات، فعليه احترام الأديان السماوية وحفظ الأمن الوطني، وعدم بث رسالة حقد أو كراهية، كذلك عدم التدخل في القضايا أثناء نظرها أمام المحكمة حتى لا يسهم في الإضرار بسير المحاكمة، وعدم التعرض للمؤسسات العسكرية والشرطية أو كشف معلومات عنها.

كما تتضمن الواجبات، احترام الإعلاميين لبعضهم البعض وعدم التلاسن واستغلال المنصات الإعلامية لتصفية الحسابات، عدم إسناد تهم أو وقائع لأشخاص عامة أو عادية دون سند مادي، الالتزام بإتاحة حق الرد للطرف الآخر، والالتزام بتقديم اعتذار في حالة بث أخبار غير صحيحة وإلا تعرض للمساءلة، تقديم رسالة إعلامية بناءه.

وعن العقوبات التي نص عليها الميثاق، أوضح سعدة أن العقوبات تتدرج من الإنذار ثم الإيقاف أقل من سنتين، ثم سنتين فيما فوق، ويصل الحد الأقصى للعوقبة إلى الشطب للإعلامي والمؤسسة من النقابة ومنعهما من العمل