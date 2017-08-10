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بالصور- ​النمنم والعناني يتفقدان متحف نجيب محفوظ

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مصراوي Masrawy

بالصور- ​النمنم والعناني يتفقدان متحف نجيب محفوظ

06:52 م الخميس 10 أغسطس 2017

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كتبت- نسمة فرج:

تفقد حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الخميس، متحف نجيب محفوظ، الذي يجري تجهيزه في تكية محمد بك أبو الدهب، برافقة الدكتور خالد العناني، وزير الثقافة، وهدى نجيب محفوظ.

وقالت هدى نجيب محفوظ- حسب البيان الصادر، اليوم، إن هناك أخبار ترددت بإن المتحف لم ينجز فيه أي شيء، ووعدت بتقديم كل ما يتعلق بوالديها أديب نوبل لصندوق التنمية الثقافية كل ما لديها ويتعلق بوالدها، كي يكون ضمن مقتنيات المتحف.

وعرض الدكتورأحمد عواض، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، خطوات سير العمل داخل المتحف.

وقال وزير الثقافة، إن تجهيز المتحف بات ضرورة ثقافية، في العام القادم، حيث يمر 30 سنة على حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل، ومن المقرر أن تقيم الوزارة احتفالاً أدبيًا كبيرًا بهذه المناسبة في المتحف.

من جانبه، أكد وزير الآثار، أن الوزارة قدمت كل الموافقات والتسهيلات لإقامة المتحف.

ومن المقرر أن يكون المتحف جاهزًا للافتتاح في عيد ميلاد نجيب محفوظ، ديسمبر القادم.

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