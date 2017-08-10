وقعّه في اليوم الأخير.. جابر نصار يعيّن نفسه رئيسًا لأحد أقسام حقوق القاهرة​

كتب- محمد قاسم:

كشف مستند حصل "مصراوي" على نسخة منه، تمرير الدكتور جابر نصار في 31 يوليو الماضي اليوم الأخير لرئاسته جامعة القاهرة، قرارًا نصب فيه نفسه رئيسًا لقسم القانون العام بكلية الحقوق.

ونص القرار الذي حمل رقم 988 لسنة 2017، على تولي نصار لمنصبه الجديد بالكلية اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وهو اليوم التالي لمغاردته رئاسة جامعة القاهرة.

وأنهى الدكتور جابر نصار ولايته بالجامعة في 31 يوليو الماضي، والتي استمرت منذ 1 أغسطس 2013، وتولى الدكتور محمد عثمان الخُشت رئاسة الجامعة خلفًا له.

وجاء القرار في 3 مواد، الأولى تعيين الدكتور جابر جاد جاد الحق نصار، رئيسًا لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة اعتبارًا من 1 أغسطس 2017 وحتى حدوث أي تغيير يطرأ بالقسم، والثانية بأن يصرف له البدل المقرر اعتبارًا من تاريخ القيام بهذا العمل، والثالثة على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كلًا فيما يخصه.

واستند القرار إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى القانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وعلى ما تقضي به المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى ما عرضه عميد كلية الحقوق وعلى موافقة رئاسة الجامعة.

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