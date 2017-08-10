تسلّل من الشرفة ونهش جسده.."غُراب" يقتل رضيعًا بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي طفل رضيع مصرعه، اليوم الخميس، إثر نهش "غراب" جسده بعدما تسلل من شرفة منزله، بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية، ليلفظ الرضيع أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

كان الرائد ياسر القطان، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، تلقى إخطارًا من المستشفى الأميري الجامعي يفيد وفاة طفل رضيع عقب دخوله المستشفى، انتقل ضباط القسم إلى المستشفى.

وتبين وجود جثة الطفل "آدم"، 7 أيام، وبه إصابات بجرح نهش بالرقبة.

وقالت والدة الطفل إنها متزوجة منذ عام تقريبًا وكانت تربي الطيور في شرفة منزلها، واعتاد الغربان على مهاجمة طيورها والتهامهم، مشيرة إلى أنها يوم الحادث تركت نافذة الشقة مفتوحة ورضيعها نائم وكانت تقوم بأعمال منزلية.

وأضافت أن أحد الغربان، تسلل من شرفة الشقة وقام بنهش رقبة ابنها، فتوجهت على الفور به إلى المستشفى الأميري الجامعي، غير أنه لفظ أنفاسه بمجرد وصوله.

تحرّر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد صلاح جابر المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، تشريح جثة الرضيع لمعرفة سبب الوفاة.