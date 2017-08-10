هل يواصل ريال مدريد اكتساحه التاريخي لبرشلونة في السوبر الإسباني؟

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يلتقي ريال مدريد مع نظيره برشلونة، يوم 13 من الشهر الجاري، في ذهاب السوبر الإسباني، على ملعب «كامب نو» على أن يقام لقاء الإياب على ملعب «البيرنابيو» يوم 16 من نفس الشهر.

وتأهل الريال إلى هذه المباراة بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما تأهل البارسا بعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا.

وبدأ السوبر الإسباني بشكله المروف حاليا في عام 1982، ولكن خلال الفترة ما بين عامي 1940 و1953، أُقيمت العديد من البطولات التي جمعت بين الدوري والكأس وكانت تسمى بكأس الأبطال.

وبالنظر إلى طرفي مباراة السوبر هذا العام، نجد أن المباراة تجمع بين أنجح فريقين في البطولة، وبكل تأكيد إسبانيا بشكل عام، حيث توج برشلونة باللقب 12 مرة من قبل أعوام 1983 و1991 و1992 و1994 و1996 و2005 و2006 و2009 و2010 و2011 و2013 و2016، وحل وصيفًا 9 مرات أعوام 1985 و1988 و1990 و1993 و1997 و1998 و1999 و2012 و2015.

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وبدوره توج ريال مدريد باللقب 9 مرات أعوام 1988 و1989 و1990 و1993 و1997 و2001 و2003 و2008 و2012 وحل وصيفًا 5 مرات أعوام 1982 و1995 و2007 و2011 و2014، كما توج باللقب كل من ديبورتيفو لاكورونيا 3 مرات وأتيلتيكو مدريد وأتليتيك بلباو مرتين وفالنسيا وريال سرقسطة وإشبيلية وريال مايوركا وريال سوسيداد مرة واحدة.

والتقي برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني 6 مرات من قبل وكانت البداية في عام 1988، وفاز ريال مدريد (3-2) بمجموع اللقاءين، وفي عام 1990 فاز الريال مرة أخرى بنتيجة 5-1 بمجموع اللقاءين، وجدد الفريق الملكي انتصاره في عام 1993 بنتيجة 4-2 بمجوع اللقاءين، وواصل الريال الهيمنة بالفوز في عام 1997 بنتيجة 5-3 بمجموع اللقاءين، قبل أن يحقق برشلونة فوزه الوحيد في السوبر على غريمه في عام 2011 بالفوز 5-4 بمجموع اللقاءين، أما آخر مواجهة جمعت بين العملاقين في السوبر الإسباني فكانت في عام 2012، وانتهت 4-4 وتوج الريال باللقب بفضل الأهداف التي سجلها في ملعب «الكامب نو».

ومنذ عام 2007 دائمًا ما يتوج بلقب السوبر الإسباني بطل الدوري باستثناء عام 2015 عندما توج أتليتيكو بلباو باللقب على حساب برشلونة، وهو الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل لعشاق الريال، وبشكل عام توج بالسوبر الإسباني أبطال الكأس في 10 مناسبات، بينما توج أبطال الدوري باللقب في 22 مناسبة.

وبالنظر للهدافين التاريخيين للكلاسيكو في السوبر الإسباني نجد أن ليونيل ميسي هو الهداف برصيد 5 أهداف ومن خلفه كل من كريستيانو رونالدو، وبوتراجينيو لاعبي ريال مدريد واللذان يمتلكان في رصيدهما 3 أهداف.