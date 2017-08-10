«هيونداي» تجهز للكشف عن تقنية «القيادة الآلية» الأوليمبيات الشتوية

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تعكف شركة "هيونداي" الكورية، على الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستخدام تقنية القيادة الآلية في إصداراتها الحديثة، وذلك تمهيدًا لظهورها في دورة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية 2018.

وبحسب موقع "تيك كرانش"، فإن الشركة الكورية العملاقة تتعاون بشكل وثيق مع حكومة بلادها للتجهيز لظهور التقنية الجديدة في دورة الألعاب الشتوية، والتي تنوي "هيونداي" استغلالها للكشف عن التقنية الحديثة.

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وتعتمد "هيونداي" على مجموعة هي الأكثر تطورًا من الحساسات وأجهزة الاستشعار لتكون البداية لانطلاق التقنية الجديدة في دورة الألعاب الشتوية، تمهيدًا لطرح التقنية بشكل موسع في اأسواق العالمية.