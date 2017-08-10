إعادة ترسيم حدود الإسكندرية تتصدر مناقشات نواب "النور" مع مسؤولي المحافظة

الإسكندرية – محمد البدري:

جدد أعضاء مجلس النواب عن حزب النور في الإسكندرية، مطلبهم بإنهاء ملف ترسيم حدود المدينة الساحلية مع محافظتي البحيرة ومرسى مطروح خلال الفترة المقبلة، والتي تؤثر بالسلب على المواطنين لبعد عدد من القرى بمسافات كبيرة عن المحافظات التي تتبعها إداريا.

وقال بيان صادر عن حزب النور بالإسكندرية، اليوم الخميس، إن كلاً من أحمد الشريف وأحمد خليل خير الله عضوي مجلس النواب عن الحزب، كانا تقدما بطلب إحاطة بمجلس النواب منذ فترة لهشام الشريف وزير التنمية المحلية، بشأن إعادة ترسيم الحدود والتي تخص بعض القرى الحدودية كالعزة والمثلث وغيرها.

وأضاف البيان أن النائب أحمد خليل خير الله، اجتمع باللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، ومعهم ممثلي اللجنة المعنية بإنهاء ملف ترسيم حدود محافظة الإسكندرية مع محافظتي البحيرة ومطروح.

وأشار البيان إلى أن القرى الحدودية التي تقتسم مرافقها تبعية محافظتي البحيرة والإسكندرية معًا، تؤثر بالسلب على خدمات المواطنين الحياتية، بينما توجد بعض القرى مقسمة المرافق بين محافظة الإسكندرية ومطروح، ما دعا نائبي النور إلى التدخل لجعل هذه القرى تابعة لمحافظة واحدة، تشمل كل الخدمات والمرافق، مراعاة للمواطنين وتسهيلاً لأمورهم.