أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. التحرير

دراسة تؤكد: الأرق يدفعكِ للولادة المبكرة

Google+ Print
دراسة تؤكد: الأرق يدفعكِ للولادة المبكرة دراسة تؤكد: الأرق يدفعكِ للولادة المبكرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت دراسة ضخمة، أن السيدات اللاتي يعانون من اضطراب في النوم، يكونون أكثر عرضة للولادة المبكرة في المستقبل.

وبحسب موقع "ساينتفيك أمريكان"، فإن الدراسة التي أجريت على أكثر من 3 مليون سيدة حامل، أكدت وجود صلة قوية بين اضطراب النوم والولادة المبكرة، وذلك ضمن بحث تم إجرائه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

شاهد أيضا

واتضح من خلال الدراسة العلمية الموسعة، أن السيدات اللاتي يعانين من الأرق أكثر عرضة للولادة المبكرة بمعدلات قد تصل إلى 6 أسابيع تقريبًا قبل الموعد الصحيح.

وينصح الخبراء بتجنب التعامل بالأدوية الكيميائية خلال فترات الحمل، وذلك تجنبًا للتأثيرات المحتملة على صحة الأطفال، مؤكدين أن توفير العوامل المشجعة على النوم هو أهم العوامل المساعدة للحوامل في ضبط معدلات النوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى