دراسة تؤكد: الأرق يدفعكِ للولادة المبكرة

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كشفت دراسة ضخمة، أن السيدات اللاتي يعانون من اضطراب في النوم، يكونون أكثر عرضة للولادة المبكرة في المستقبل.

وبحسب موقع "ساينتفيك أمريكان"، فإن الدراسة التي أجريت على أكثر من 3 مليون سيدة حامل، أكدت وجود صلة قوية بين اضطراب النوم والولادة المبكرة، وذلك ضمن بحث تم إجرائه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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واتضح من خلال الدراسة العلمية الموسعة، أن السيدات اللاتي يعانين من الأرق أكثر عرضة للولادة المبكرة بمعدلات قد تصل إلى 6 أسابيع تقريبًا قبل الموعد الصحيح.

وينصح الخبراء بتجنب التعامل بالأدوية الكيميائية خلال فترات الحمل، وذلك تجنبًا للتأثيرات المحتملة على صحة الأطفال، مؤكدين أن توفير العوامل المشجعة على النوم هو أهم العوامل المساعدة للحوامل في ضبط معدلات النوم.