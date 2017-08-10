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قائد قوات الدفاع الشعبي يهنيء الخشت على توليه رئاسة جامعة القاهرة -صور

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مصراوي Masrawy

قائد قوات الدفاع الشعبي يهنيء الخشت على توليه رئاسة جامعة القاهرة -صور

06:03 م الخميس 10 أغسطس 2017

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كتب- محمد قاسم:

هنأ اللواء أركان حرب خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الخميس، الدكتور محمد عثمان الخشت بعد توليه رئاسة جامعة القاهرة بداية أغسطس الجاري.

وزار قائد قوات الدفاع الشعبي، جامعة القاهرة والتقى "الخشت" حيث شهد اللقاء الذي حضره أمين عام الجامعة ومدير التربية العسكرية بالجامعة، حديثًا حول دور قوات الدفاع الشعبي في حالات السلم وحالات الحرب والتدريب الذي تقوم به لطلاب الجامعات.

 

وأشاد الخشت، بالقوات المسلحة المصرية والدور الهام الذي تؤديه في حماية الوطن ومواجهة الإرهاب، وكذلك تضحيات رجالها والمحافظة على كيان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري يعتز دائمًا بقواته المسلحة والدور الذي تقوم به ويقف دائمًا مساندًا لها في مختلف الظروف.

وقال اللواء أركان حرب خالد توفيق أن القوات المسلحة المصرية الباسلة لا تدخر جهدا في سبيل الدفاع عن تراب الوطن العزيز وحفظ وسلامة أراضيه.

وأهدى الخشت درع جامعة القاهرة لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تقديرًا من جامعة القاهرة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري والمساعدة التي تقدمها للتربية العسكرية لطلاب الجامعة من تدريب وإمكانيات.

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