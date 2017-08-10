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نيابة أمن الدولة تجري معاينة لموقع حادث المداهمة الأمنية لخلية إرهابية بقنا

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مصراوي Masrawy

نيابة أمن الدولة تجري معاينة لموقع حادث المداهمة الأمنية لخلية إرهابية بقنا

06:11 م الخميس 10 أغسطس 2017

نيابة أمن الدولة تجري معاينة لموقع حادث المداهمة الأمنية لخلية إرهابية بقنا

المداهمة الأمنية - أرشيفية

قنا - )أ.ش.أ):

أجرى فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، معاينة تصويرية للمنطقة التي شهدت عملية المداهمة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية، والتي جرى خلالها تبادل لإطلاق النيران بين الشرطة وعناصر إحدى الخلايا العنقودية لبؤرة إرهابية بأحد الكهوف داخل أعماق المنطقة الجبلية الوعرة بمركز أبو تشت محافظة قنا.

كما أجرى محققو النيابة، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، عملية مناظرة لجثامين الإرهابيين الثلاثة، الذين قُتلوا في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، وأمرت النيابة بتشريح تلك الجثامين بمعرفة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة لكل منهم، وإجراء تحاليل البصمة الوراثية "دي إن إيه" للتعرف على هويتهم.

كما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة التي عُثر عليها بمخبأ تلك البؤرة الإرهابية، وتكليف جهات الفحص الفنية (المعمل الجنائي) بفحصها وبيان مدى قابليتها للاستخدام وإعداد التقرير الفني بشأنها.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت، في وقت سابق، عن تصفية عناصر من تلك الخلية التابعة لبؤرة إرهابية، عقب تبادل كثيف للنيران معهم، مشيرة إلى أن عناصر تلك البؤرة يرتبطون بالعديد من الحوادث الإرهابية، خاصة تلك التي استهدفت الكنائس مؤخرًا ودير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

هذا المحتوى من

Asha

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