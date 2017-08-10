تجهيز 16 ساحة ﻷداء صلاة عيد اﻷضحى بجنوب سيناء‎

داليا منير - جنوب سيناء :

أعلن الشيخ "إسماعيل الراوي "، وكيل وزارة الأوقاف جنوب سيناء، عن انتهاء المديرية من إعداد قائمة بالمساجد الكبرى والساحات المرشحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأشار الراوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى إعداد وتجهيز 16 ساحة لأداء الصلاة، وتتمثل في طور سيناء، ساحات "مركز شباب طور سيناء ومركز شباب قرية الجبيل وساحة مسجد الفيروز، وساحة مسجد المروة الجديد.

وفي رأس سدر، ساحة مسجد قباء وساحة مسجد أحباب الرسول ومركز شباب أبو صويرة، وفي مدينة أبو رديس، ساحة مسجد الإمام علي بن أبي طالب، وساحة مسجد الزهراء وساحة مسجد التجمع البدوي، بينما في مدينة نويبع، ساحة مسجد التقوى وساحة مركز شباب المزينة، وساحة مسجد المزينة، وساحة مسجد السلام، وساحة مسجد الشهداء بشرم الشيخ".

وأضاف أنه جرى إعداد برنامج خاص بتوزيع الأئمة والخطباء لجميع الساحات، إضافة إلى تكليف خطيب وإمام احتياطي لكل ساحة.

وأشار الراوي إلى تجهيز 64 مسجدًا على مستوى مدن المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى، بواقع 20 مسجدًا بمدينة طور سيناء، و9 في رأس سدر، و5 في أبو رديس، و6 في سانت كاترين، و3 في دهب، و12 في شرم الشيخ، و9 بمدينة أبو زنيمة.