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إغلاق 16 منشأة طبية و92 صيدلية مخالفة في القليوبية

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إغلاق 16 منشأة طبية و92 صيدلية مخالفة في القليوبية إغلاق 16 منشأة طبية و92 صيدلية مخالفة في القليوبية

التحرير

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أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، صدور قرارات إدارية بغلق 16 منشأة طبية "عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات"، و92 صيدلية غير مرخصة ومخالفة لأحكام القانون الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.

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وأكد الطباخ، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الخميس، القيام بتكثيف المرور الميداني على المستشفيات الحكومية، والخاصة، والوحدات الصحية، ومعامل التحاليل والمراكز الطبية، للتأكد من اتباعها كافة الإجراءات القانونية السليمة، والتأكد من عملها بطريقة آمنة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

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التحرير

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