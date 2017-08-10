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رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا أمريكيًا لبحث الأزمة الليبية

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رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا أمريكيًا لبحث الأزمة الليبية رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا أمريكيًا لبحث الأزمة الليبية

التحرير

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التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق توماس وولدهوسر قائد القيادة الإفريقية الأمريكية.

وحضر اللقاء اليوم الخميس عدد من قادة القوات المسلحة والسفير المصرى فى ليبيا، بالإضافة إلى بيتر بودى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق بين كل الأطراف الفاعلة هناك، ونتائج الجهود واللقاءات المختلفة التى استضافتها مؤخرًا، وكذا نتائج الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة بين أشقاء الدولة المجاورة.

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وأكد الفريق محمود حجازى حرص مصر على أهمية تنسيق الجهود واستغلال النجاح الذى تحقق حتى الآن لاستكمال العملية السياسية والتوصل لحلول تحقق طموحات الشعب الليبى وكذا استكمال بناء المؤسسات الوطنية للدولة، مع الالتزام الكامل بالثوابت الوطنية الليبية والتى يأتى فى مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضيها.

وأشاد قائد القيادة الإفريقية الأمريكية والسفير الأمريكى لدى ليبيا بالجهود المصرية المبذولة للخروج من حالة الانسداد السياسى الحالى.

وأكد الوفد الأمريكي أهمية استمرار آليات التنسيق الدائم لخلق أفق سياسي يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة فى ليبيا، وصولا إلى الحلول السياسية التى تحقق أمن واستقرار الدولة الليبية.

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التحرير

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