عرض طفل على لجنة طبية لبيان حقيقة اتهام طبيب بنسيان شاش بحلقه

التحرير

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فحصت لجنة طبية بمستشفى الأقصر العام طفلا لبيان حقيقة واقعة نسيان طبيب أدوات طبية بحلقه.

وقال رجب عبدالرحمن والد الطفل علي في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الخميس، إنه اصطحب ابنه إلى مستشفى الأقصر العام لمناظرة حالة نجله، مشيرًا إلى أن لجنة قامت بفحصه داخل غرفة عمليات، وأثبتت وجود التهابات بالحلق، كما أخبروه.

وأكد رجب أنه ما زال مستمرًا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب المتهم في الواقعة بعد تحريره محضر ضد الطبيب الذي قام بإجراء العملية لنجله، ونسيان الشاش الطبي بداخل حلقه، وإصابته بضيق تنفس وارتفاع في درجات الحرارة مما كاد أن يتسبب في مقتله.

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ومن جانبه أشار الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لـ"التحرير"، إلى أنه تمت مناظرة الطفل بعرضه على اللجنة، ومن المقرر كتابة تقريرها، مؤكدًا أنه في حالة ثبوت الخطأ الطبي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطبيب.

يذكر أن قافلة طبية أجرت 236 عملية لوز بمستشفى القرنة المركزي في الفترة من 29 يوليو وحتى 4 أغسطس، وتم اكتشاف 3 حالات نسيان شاش طبي داخل الحلق، وتقدم أحد أولياء الأمور بشكوى ضد الطبيب المتهم بالتسبب في الواقعة.