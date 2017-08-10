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بالصور- وزير البيئة: نعمل على حل كافة مشكلات موقع "9 ن" بالإسكندرية 05:57 م الخميس 10 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة تعمل على حل كافة المعوقات التي تعيق عملية استغلال الحمأة الناتجة عن موقع "٩ن" بنجع أبو بسيسة غربي الإسكندرية، مشددًا على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة سيارات نقل الحمأة ورصد أي مخالفة ومحاسبه المقصرين.جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بمقر الديوان العام لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة كيفية الاستفادة من الحمأة الناتجة عن موقع "٩ن"، وإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه أهالي النجع.وأكد وزير البيئة على ضرورة مراعاة البعد الإنساني لأهالي نجع أبو بسيسة، والتأكد من عدم تضررهم من الموقع، مشيدًا بالتعاون بين الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب لخدمة المواطنين.من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن إعادة تشغيل موقع "٩ن" في 20 مايو الماضي ساهم في حل أغلب مشكلات الصرف بالمنطقة، وانخفض معدل شكاوى الأهالي بشكل كبير وملحوظ.وشدد سلطان على رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بضرورة تغطية سيارات نقل الحمأة والالتزام بتوفير سيارات محكمة الغلق ومجهزة لنقل الحمأة، فضلاً عن الالتزام بغسيل السيارات المخصصة لأداء العمل بشكل مستمر.ووجه بإلزام السائقين على السير في الطرق البديلة، ومعاقبة أي سائق غير ملتزم بتغطية سيارات نقل الحمأة، لافتًا إلى ضرورة التزام شركة الصرف الصحي بإحكام متابعة تغطية كافة السيارات، وإلا سيتم تطبيق أقصى العقوبة طبقًا لأحكام القانون .وطالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بضرورة تكثيف الحملات والقوافل الطبية بمنطقة نجع أبو بسيسة لأخذ عينات دورية، مشيرًا إلى أنه جرى تطعيم جميع العاملين بموقع "٩ن" ضد فيروس الكبد B للاطمئنان عليهم وحمايتهم من أي مخاطر صحية يمكن أن يتعرضوا لها خلال عملهم.وكلف "سلطان"، رئيس حي العامرية بسرعة الاستجابة لجميع مطالب الأهالي وزيادة عملية الرش للقضاء على الحشرات والذباب بالمنطقة؛ قائلا:"ما يهمنا هو الاستجابة الفورية لمطالب الأهالي وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وأننا ملزمون بالعمل على أرض الواقع بالشكل الذي يشعر به المواطن".حضر الاجتماع كل من اللواء باسم عزت علام، رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء ناصر رشاد حكمدار غرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

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