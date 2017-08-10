بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومديرية الصحة بالبحر الأحمر

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أسوان - إيهاب عمران:

جرى، اليوم الأربعاء، توقيع برتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتورة نجلاء شطا وكيلة وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان: "إن البروتوكول يأتي في إطار دور جامعة أسوان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم الخدمات لأهالي محافظات الصعيد".

وطبقا للبروتوكول الموقّع، سيقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة أسوان، الخدمات الصحية لمواطني البحر الأحمر، كما سيقومون بعمل ورش عمل لتدريب أطباء المحافظة ومساعدتهم في إجراء العمليات الكبرى والدقيقة.

حضر توقيع البروتوكول كل من: الدكتور أيمن محمود عميد كلية الهندسة بجامعة أسوان، ومحمد حساني مدير عام إعلام الجامعة، وغريب بشاري مدير عام العلاقات العامة بمحافظة البحر الأحمر، وعلي عطية مدير عام بمديرية الزراعة بالبحر الأحمر.