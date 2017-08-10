بالصور.. محافظ أسوان يلتقي أهالي دراو ونصر النوبة ويستمع لمطالبهم

أسوان - إيهاب عمران:

ترأس اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، جلسة استماع موسعة مع ممثلي أهالي قرى مركزي دراو ونصر النوبة، لاستعراض كافة الرؤى والأفكار والمقترحات العلمية المقدمة من المختصين، من أهالي المركزين، والمتعلقة بمشروع المعالجة الثلاثية المزمع تنفيذه بمحطة الصرف الصحي بقرية بلانة.

حضر جلسة الاستماع، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد الشريف الإدريسي رئيس الرابطة العالمية الإدريسية، بجانب رؤساء الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديري الري والزراعة والصحة والبيئة وجهاز شئون البيئة ومسئولو شركة المقاولون العرب.

وأكد اللواء حجازي أن هذه الجلسة تأتى تنفيذًا لوعده لأهالي قرية الجعافرة خلال لقائه معهم بمركز شباب القرية خلال الأيام الماضية، ليؤكد ذلك على ضرورة التكاتف والتعاون المستمر بين المواطنين وكافة الأجهزة التنفيذية، لإيجاد الحل النموذجي للاستغلال الأمثل لكميات الصرف الصحي المنتجة من محطة بلانة، ومعالجتها بالشكل المطلوب، واستغلالها بالطريقة المثلى دون أدنى ضرر لأحد.

وحرص محافظ أسوان، على الاستماع لكافة المقترحات والآراء الخاصة بمشروع المعالجة الثلاثية ببلانة، حيث كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة تضم جميع التنفيذيين بكافة الجهات المعنية، لبحث ومناقشة ودراسة كافة الحلول والمقترحات والآراء الخاصة بمشروع المعالجة الثلاثية خلال 10 أيام، وذلك تمهيدًا لعقد جلسة استماع أخرى بحضور المحافظ لاستعراض أهم النتائج والثمار التي توصلت إليها اللجنة.