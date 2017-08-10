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سانشيز يبدأ التمرد وأرسنال يخشى من رحيله

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سانشيز يبدأ التمرد وأرسنال يخشى من رحيله سانشيز يبدأ التمرد وأرسنال يخشى من رحيله

التحرير

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تخشى إدارة فريق أرسنال الإنجليزي، من رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي. 

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، أن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية، استبعد اللاعب من أول مبارتين للفريق في الموسم الجديد ضد ليستر سيتي وستوك سيتي، بناءً على رغبته.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة أرسنال لديها مخاوف من حالة التمرد التي بدأ سانشيز يمارسها داخل الفريق.

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وتابعت الصحيفة، بأن فينجر أكد أن اللاعب لن يرحل عن صفوف الفريق، وأن سر استبعاده عن أول مبارتين له اسباب فنية. 

واختتمت الصحيفة، بأن فينجر يعتقد أن سانشيز سوف يبقى في صفوف أرسنال، ولن يتجه إلى أي نادي أخر، على الرغم من اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته قبل انتهاء فترة الميركاتو الجارية.

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التحرير

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