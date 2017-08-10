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الصحة: ضبط 2 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

الصحة: ضبط 2 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

05:26 م الخميس 10 أغسطس 2017

الصحة: ضبط 2 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

لحوم غير صالحة للاستهلاك ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط ٢٧٥٧ كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالمنطقة الصناعية الخامسة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشأت الغذائية والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، لضمان سلامة الغذاء وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتورعمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، في تصريح اليوم، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من أن اللحوم المعروضة محتفظة بخواصها الطبيعية ويتم سحب عينات وارسالها للمعامل للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي والالتزام باشتراطات نقل اللحوم من المجازر إلى محلات الجزارة والمحلات العامة، كما يتم المرور على المنشأت الغذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة بالإضافة إلى توافر الشروط بالمشتغلين في تداول الأغذية بهذه المنشأت.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مديرة الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، أن كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ضبطت في ثلاجة بحالة تغير في الخواص، وتم تحريز الكمية، وعمل محضر للعرض على النيابة المختصة التي تباشر التحقيقات.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الحملات الرقابية على المنشأت الغذائية والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم سيتم تكثيفها خلال الأيام القادمة لقرب عيد الأضحى المبارك.

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