اختيار حكم مصري لبطولة ويمبلدون الدولية للتنس

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كتب – كارم الديسطي

يشارك حكم مصري في المسابقة الدولية للتنس ويمبلدون.

وأرسل الاتحاد الإنجليزى للتنس «LTA» خطابا إلى نظيره المصرى باختيار الكابتن حسام الحسينى، حكما دوليا لمسابقة التنس الدولية ويمبلدون.

وجاء اختيار الحسيني للمشاركة في «ويمبلدون» من قبل لجنة الحكام بالمسابقة والتى تعد من أكبر وأعرق وأقدم بطولة تنس فى العالم، إذ تعتبر أعلى فئة لبطولات التنس فى العالم.

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ويعمل الكابتن حسام الحسينى يعمل موظفا بإدارة رعاية الطلاب في جامعة المنصورة بالدقهلية، وهو عضو بالاتحاد المصرى للتنس، وقام بتحكيم المباريات والسابقات المحلية والدولية فى التنس الأرضى.

وافق الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة على قرار اختيار الكابتن حسام الحسينى ضمن لجنة حكام ويمبلدون، معتبرا ذلك وسام استحقاق لتميز أبناء الجامعة فى المجال الرياضى، وفخرا للمصريين باختيار حكم مصرى ضمن لجنة حكام مسابقة رياضية دولية عريقة.