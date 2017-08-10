أيمن أشرف: حققت أمنية والدتي بالعودة للأهلي.. ومحمد عبد الوهاب مثلي الأعلى

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أعرب أيمن أشرف، اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى بيته مرة أخرى، مؤكدا أنه حقق أمنيته والدته بارتداء القميص الأحمر مرة أخرى.

وأكد أشرف أنه فضل العودة إلى بيته مرة أخرى، رغم محاولات فريقه السابق سموحة بتجديد عقده، وأيضا تلقيه عرضًا آخر من نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمسئولي سموحة والزمالك، وأن قراره من البداية كان العودة للنادي الذي تربى بين جدرانه.

وكشف لاعب الأهلي الجديد أن مفاوضات عودته للقلعة الحمراء بدأت بعد شهر يناير الماضي، من خلال الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالأهلي، مشيرًا إلى أن سراج أجرى معه ووكيله اتصالا هاتفيا لبحث انتقاله للأهلي.

وأكد أشرف أنه لم تكن لديه أية شروط للعودة إلى الأهلي مرة أخرى، مضيفا أن حلم العودة للنادي الذي لعب له منذ أن كان عمره 7 سنوات كان يراوده كثيرًا، لافتا إلى أن عصام سراج سهل كثيرًا من عملية عودته لبيته.

وأوضح ظهير أيسر الأهلي الجديد أنه تلقى أكثر من مكالمة هاتفية من حسام البدري، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية أشاد فيها بمستواه وأكد له ثقته في قدراته، لافتا إلى أن البدري هو الذي قام بتصعيده من قطاع الناشئين للفريق الأول.

وأشار «أشرف» إلى أن البدري تحدث معه حول المراكز التي يجيد اللعب فيها وهي الظهير الأيسر والمدافع المساك، موضحا أنه يثق في البدري، وأنه سيمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه، وإظهار قدراته مع الأهلي.

وعن المنافسة مع زملائه بالفريق، في ظل وجود 3 لاعبين آخرين في نفس مركزه، قال أشرف إن المنافسة ستكون قوية للغاية وفي صالح الفريق، مؤكدا أن أمر المشاركة سيكون وفقا لوجهة نظر الكابتن حسام البدري.

وكشف لاعب الأهلي الجديد عن ارتباطه بعلاقات جيدة بغالبية لاعبي الفريق مثل حسين السيد، وعمرو جمال، وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي، وسعد الدين سمير وإسلام محارب وهشام محمد، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهل من عملية اندماجه وانسجامه بشكل سريع مع الفريق.

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وأكد أيمن أن وجود الكثير من اللاعبين بالفريق من أبناء الأهلي والذين تربوا داخل جدران القلعة الحمراء منذ الصغر أمر جيد للغاية ويقوي من شخصية الفريق، خصوصا أن اللاعب يتربى في الأهلي على الفوز والتتويج بالبطولات دائما، واللعب بروح قتالية عالية.

وأشار «أيمن» إلى أن الكابتن حسام البدري والدكتور عصام سراج، اتفقوا معه على تأجيل الإعلان عن التعاقد إلى ما بعد مباراة الأهلي وسموحة بالدور نصف النهائي من كأس مصر؛ احتراما لفريق سموحة.

وأوضح اللاعب أن طموحاته مع الأهلي هي الفوز بكل البطولات، خصوصا أنه تربى على ذلك، مشيرا إلى أنه توقع العود لارتداء القميص الأحمر عقب رحيله في أول موسم.

وتمنى اللاعب أن يتوج الأهلي ببطولتي كأس مصر وبطولة إفريقيا في الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيؤازر الفريق في نهائي كأس مصر من ملعب المباراة.

وبسؤاله عن عدم انضمامه للمنتخب الوطني رغم أداءه المميز مع سموحة، قال «أيمن» إنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني للفراعنة، مشيرا إلى أنه يرى بأن الاختيارات دائما تكون ما بين لاعبي الأهلي والزمالك واللاعبين المحترفين، مؤكدا أن فرصته في الانضمام للمنتخب ستكون أقوى من خلال تواجده في القلعة الحمراء.

وكشف أيمن أشرف عن أنه يعتبر الراحل محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر الأهلي السابق، هو مثله الأعلى، مؤكدا أنه تعلم منه الكثير، مضيفا أنه يحب طريقة لعب البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، لافتا إلى أنه سبق وأن لعب مع سيد معوض، المدرب العام بالجهاز الفني، وصبري رحيل وحسين السيد، أثناء فترة تواجده السابقة بالأهلي.

واختتم أيمن تصريحاته موجها رسالة لجماهير الأهلي، قائلا إنه يشكرهم على مساندتهم الدائمة للفريق واللاعبين، وأنه يعدهم ببذل أقصى جهد لديه للفوز بالبطولات مع الفريق وإسعادهم.