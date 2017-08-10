الصحة تُحذر من تناول عقار لـ"الكحة والسعال" غير مطابق للمواصفات

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

حظرت وزارة الصحة والسكان، استخدام عقار (dextromethorphan) الخاص بعلاج الكحة والسعال؛ لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي لأنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.

ووجهت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في منشور حمل رقم "62" لسنة 2017، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من التشغيلة رقم 160432، مع تسليم مندوب الشركة المنتجة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأحراز إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة.

وطالبت إدارة الصيدلة، الشركة المنتجة للعقار، بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.