أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بعد أن ارتفع لـ34٫2%.. «التحرير» ترصد رحلة التضخم خلال 31 سنة

Google+ Print
بعد أن ارتفع لـ34٫2%.. «التحرير» ترصد رحلة التضخم خلال 31 سنة بعد أن ارتفع لـ34٫2%.. «التحرير» ترصد رحلة التضخم خلال 31 سنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن اليوم، الخميس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم في لأعلى مستوى له منذ 31 سنة، مسجلا 34٫2%.

وتعد نسبة التضخم التى وصلت إليها مصر شهر يوليو الماضى هى الأعلى منذ نوفمبر عام 1986، حين وصل معدل التضخم وقتها إلى 30٫6%.

ارتفاع التضخم حاليا لنسبة قياسية أمر توقعه بعض خبراء الاقتصاد عقب إجراءات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء في 29 يونيو الماضي.

قرار برفع الدعم عن الوقود والكهرباء سيجعلها توفر نحو 50 مليار جنيه من عجز الموازنة، وهو مؤشر إيجابي بخصوص موازنة العام المالي 2017/ 2018، لكن هذا القرار تسبب في ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، ولم تصله مصر في تاريخ أزماتها الاقتصادية التي مرت بها خلال عشرات السنين الماضية، وظهر ذلك في النسب التي ارتفعت بها السلع في وجه المواطنين.

أمام قرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بالبنوك، لمواجهة تأثير هذا القرار، ويؤثر قرار المركزي على الاستثمار ويحد منه، سواء كان أجنبيا أو محليا، وسيؤدي ارتفاع التضخم إلى مزيد من عجز الموازنة مجددا، خاصة أن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك محليا.

وحذر عدد من خبراء الاقتصاد من إجراء رفع سعر الفائدة بالبنوك قبل أن يتخذه البنك المركزي، منوهين بتأثيره الضار على جلب الاستثمارات، خاصة أن مصر مشكلتها ليست في زيادة حجم السيولة بين المواطنين، وتحتاج إلى رفع سعر الفائدة لجذب أموالهم للبنوك للحد من التضخم، بل إن أزمة مصر في غياب الإنتاج وإغلاق العديد من المصانع وتراجع التصدير، إضافة لتراجع السياحة بسبب العمليات الإرهابية، وتراجع إيرادات قناة السويس.

يذكر أن مصر تمر بأزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة، وتحاول الحكومة الحالية وضع حد لها، إلا أن كل قراراتها التي اتفقت فيها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وإصلاح الاقتصاد المصري، لا يتحمل تبعاتها الصعبة سوى المواطنين.

شاهد أيضا

مرت مصر بعدة أزمات في العقود الأربعة الماضية، أبرزها وفقا لما ذكره أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، بمقال بصحيفة "المصري"، كانت في النصف الأول من الثمانينيات، حيث بلغ عجز الموازنة 18%، وفي النصف الثاني من الثمانينيات بلغ 23%، وفي 2003 بلغ 13%.

وأشار إلى أن الدين العام من الناتج القومي تخطى حاجز الـ100%، كما في هذه الأزمة مرات عدة، منها عام 1988، حيث تجاوز الـ212%، وفي أزمة 2003 كانت نسبته 103%.

ومنذ 25 يناير 2011، مر الاقتصاد المصري بأزمات صعبة أدت إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 37 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012.

وبلغ معدل التضخم سنة 2011 12%، وسنة 2012 ظل عند نفس النسبة، أما في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 فوصل إلى 13%، وظل عند نسبة 13% حتى يوم 2 نوفمبر 2016، لكن بعد قرار تحرير سعر الصرف وصل التضخم في نهاية شهر ديسمبر 2016 إلى 23.3%.

وبدأ معدل التضخم في الارتفاع بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2017، كرد فعل على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة فوصل إلى 28.1% في يناير، و30.2% في فبراير بفارق أقل 0٫4 عن أعلى ارتفاع للتضخم عام 1986، ثم تخطاها في شهر مارس ووصل 30.9%، وفي أبريل تراجع إلى 31.5% فى أبريل، وفي مايو 29.7%، وفي يونيو سجل 30٫9%، ثم ارتفع في يوليو وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 34٫2% بعد القرار الجديد برفع الدعم مجددا عن الوقود والكهرباء في 29 يونيو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك