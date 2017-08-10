بعد أن ارتفع لـ34٫2%.. «التحرير» ترصد رحلة التضخم خلال 31 سنة

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أعلن اليوم، الخميس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لأعلى مستوى له منذ 31 سنة، مسجلا 34٫2%.

وتعد نسبة التضخم التى وصلت إليها مصر شهر يوليو الماضى هى الأعلى منذ نوفمبر عام 1986، حين وصل معدل التضخم وقتها إلى 30٫6%.

ارتفاع التضخم حاليا لنسبة قياسية أمر توقعه بعض خبراء الاقتصاد عقب إجراءات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء في 29 يونيو الماضي.

قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء سيجعلها توفر نحو 50 مليار جنيه من عجز الموازنة، وهو مؤشر إيجابي بخصوص موازنة العام المالي 2017/ 2018، لكن هذا القرار تسبب في ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، ولم تصله مصر في تاريخ أزماتها الاقتصادية التي مرت بها خلال عشرات السنين الماضية، وظهر ذلك في النسب التي ارتفعت بها أسعار السلع في وجه المواطنين.

أمام قرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بالبنوك، لمواجهة تأثير هذا القرار، ويؤثر قرار المركزي على الاستثمار ويحد منه، سواء كان أجنبيا أو محليا، وسيؤدي ارتفاع التضخم إلى مزيد من عجز الموازنة مجددا، خاصة أن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك محليا.

وحذر عدد من خبراء الاقتصاد من إجراء رفع سعر الفائدة بالبنوك قبل أن يتخذه البنك المركزي، منوهين بتأثيره الضار على جلب الاستثمارات، خاصة أن مصر مشكلتها ليست في زيادة حجم السيولة بين المواطنين، وتحتاج إلى رفع سعر الفائدة لجذب أموالهم للبنوك للحد من التضخم، بل إن أزمة مصر في غياب الإنتاج وإغلاق العديد من المصانع وتراجع التصدير، إضافة لتراجع السياحة بسبب العمليات الإرهابية، وتراجع إيرادات قناة السويس.

يذكر أن مصر تمر بأزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة، وتحاول الحكومة الحالية وضع حد لها، إلا أن كل قراراتها التي اتفقت فيها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وإصلاح الاقتصاد المصري، لا يتحمل تبعاتها الصعبة سوى المواطنين.

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مرت مصر بعدة أزمات في العقود الأربعة الماضية، أبرزها وفقا لما ذكره أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، بمقال بصحيفة "المصري"، كانت في النصف الأول من الثمانينيات، حيث بلغ عجز الموازنة 18%، وفي النصف الثاني من الثمانينيات بلغ 23%، وفي 2003 بلغ 13%.

وأشار إلى أن الدين العام من الناتج القومي تخطى حاجز الـ100%، كما في هذه الأزمة مرات عدة، منها عام 1988، حيث تجاوز الـ212%، وفي أزمة 2003 كانت نسبته 103%.

ومنذ 25 يناير 2011، مر الاقتصاد المصري بأزمات صعبة أدت إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 37 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012.

وبلغ معدل التضخم سنة 2011 12%، وسنة 2012 ظل عند نفس النسبة، أما في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 فوصل إلى 13%، وظل عند نسبة 13% حتى يوم 2 نوفمبر 2016، لكن بعد قرار تحرير سعر الصرف وصل التضخم في نهاية شهر ديسمبر 2016 إلى 23.3%.

وبدأ معدل التضخم في الارتفاع بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2017، كرد فعل على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة فوصل إلى 28.1% في يناير، و30.2% في فبراير بفارق أقل 0٫4 عن أعلى ارتفاع للتضخم عام 1986، ثم تخطاها في شهر مارس ووصل 30.9%، وفي أبريل تراجع إلى 31.5% فى أبريل، وفي مايو 29.7%، وفي يونيو سجل 30٫9%، ثم ارتفع في يوليو وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 34٫2% بعد القرار الجديد برفع الدعم مجددا عن الوقود والكهرباء في 29 يونيو الماضي.