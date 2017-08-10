توفير 4 آلاف فرصة عمل جديدة في «كريم» بمحافظات القناة

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أعلنت شركة كريم للنقل التشاركي، إطلاق خدماتها في مدن القناة، "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك بالإضافة إلى توفير 4.000 فرصة عمل جديدة لأهالي القناة، وبذلك يصل عدد المدن التي تخدمها "كريم" في مصر 14 مدينة، وتضم 50.000 كابتن.

وقال رامي كاطو، رئيس عمليات "كريم" بمصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء: "لقد أصبحت الشركة من أكبر الناقلين لمواطني مصر، وهي المسئولية الكبيرة التي تقوم بأدائها بكل جدية وإصرار"، مؤكدا أن مصر من الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لـ"كريم"، وتلتزم الشركة بتقديم خدمات انتقال سهلة وآمنة ويمكن الاعتماد عليها، بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المصريين في كل المدن التي نعمل بها.

وتستهدف كريم الوصول إلى 150.000 كابتن في مصر بنهاية 2017.

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وقالت الشركة إن إطلاق خدماتها في مدن القناة خطوة جديدة وهامة في إطار خطتها للتوسع في السوق المصرية وتحقيق نمو استثنائي بها، وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة لمزيد من المواطنين في مصر، حيث تضم شبكة خدمات "كريم" الآن مدن القاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي خلال فصل الصيف كجزء من الإسكندرية، والغردقة، والجونة كجزء من الغردقة، بالإضافة إلى 8 مدن في منطقة الدلتا، هي المحلة وبنها ودمنهور والمنصورة وطنطا وكفر الدوار ودمياط والزقازيق، إلى جانب مدن القناة: السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

ويصل عدد العاملين في مكتب "كريم" في مصر إلى نحو 150 موظفا، بالإضافة إلى 800 موظف يعملون في مركز خدمة العملاء الإقليمي الواقع بالقاهرة، وتسعى الشركة لزيادة عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة إلى ما يقرب من 200 موظف، وزيادة عدد موظفي خدمة العملاء إلى 1.000 موظف بنهاية هذا العام.