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البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

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البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للعرب والأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 13462.38 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 720.24 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 1612.26 نقطة.

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وسيطر السلوك البيعي على تعاملات العرب والأجانب بصافي بيعي 2.02 مليون جنيه و17.03 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 19.05 مليون جنيه.

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التحرير

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