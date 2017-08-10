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زيادة الحد الأقصى لتمويل مشروعات التصنيع الزراعي إلى 5 ملايين جنيه

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زيادة الحد الأقصى لتمويل مشروعات التصنيع الزراعي إلى 5 ملايين جنيه زيادة الحد الأقصى لتمويل مشروعات التصنيع الزراعي إلى 5 ملايين جنيه

التحرير

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وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على رفع الحد الأقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.

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كما وافق مجلس الإدراة على رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، التى تشمل: شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم التجاري وشركات التمويل متناهي الصغر، ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.

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التحرير

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