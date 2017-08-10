منها تنشيط الذاكرة.. 4 فوائد للرقص تعرف عليها

كتبت- هاجر حاتم:

إلى هؤلاء ممن يحبون الرقص، بعيداً عن أنها هواية ممتعة لدى البعض، لها العديد من الفوائد الصحية وهو ما جعل بعض صالات الجيم تعلن عن وجود حصص للرقص بسبب الاقبال عليها بالاضافة الى انها نوع من الترويح عن النفس.

ووفقًا لما ذكره موقع lifehack فان الرقص مفيد للعقل والجسم أيضًا، لهذا نستعرض لك فوائده:-

- تقليل الضغط العصبي

خاصًة لكبار السن، كما أنها تحميهم من الجلطات، وتساعد على إفراز الجسم لهرمون السعادة.

- تجعلك أكثر ذكاء

تساعد الجسم على تنشيط الخلايا العصبية في المخ، خاصًة تلك الحركات الراقصة التي تتطلب إيقاع السريع، لانها تعود المخ على التركيز، وردود الفعل السريعة.

- تقوية الذاكرة

الأمر ذاته للحركات الإيقاعية السريعة التي تتطلب حفظ لإتقان الرقصة مع الموسيقى.

- الشباب الدائم

لأن الرقص يقلل التوتر العصبي، ويساعد الجسم على إخراج الطاقات السلبية، وتنشيط الدورة الدموية، فهو يحافظ على صحة الجسم بشكل عام.