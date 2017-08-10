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لجنة الانتخابات الكينية: قراصنة حاولوا اختراق قاعدة البيانات وفشلوا

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مصراوي Masrawy

لجنة الانتخابات الكينية: قراصنة حاولوا اختراق قاعدة البيانات وفشلوا

04:50 م الخميس 10 أغسطس 2017

لجنة الانتخابات الكينية: قراصنة حاولوا اختراق قاعدة البيانات وفشلوا

لجنة الانتخابات الكينية

نيروبي- (د ب أ):

صرح رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا، اليوم الخميس، بأن قراصنة حاولوا اختراق قاعدة البيانات الخاصة بالانتخابات ولكنهم لم ينجحوا، مؤكدا بذلك بصورة جزئية مزاعم المعارضة يوم أمس.

وقال وافولا شيبوكاتي للصحفيين :"التقارير الأولية تشير إلى محاولة قرصنة ولكنها لم تنجح"، دون توضيح.

وكان مرشح المعارضة رايلا أودينجا قد زعم أمس أن قراصنة تلاعبوا بنظام الانتخابات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي أجريت أمس الأول الثلاثاء.

ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي تشير إلى تقدم الرئيس أوهورو كينياتا بـ3ر54% من الأصوات بعد فرز الأصوات "الصحيحة" في 29966 من أصل 49883 لجنة انتخابية.

أما زعيم المعارضة المخضرم أودينجا فحصل على 8ر44% من الأصوات.

وأكد "التحالف الوطني العظيم" بزعامة أودينجا أن نتائج الانتخابات "محرّفة تماما" لأنها ليست ممهورة بتوقيعات مندوبي الأحزاب في مراكز الاقتراع.

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