أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بريطانيا ترفع تقديراتها لعدد البيض الملوث إلى 700 ألف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بريطانيا ترفع تقديراتها لعدد البيض الملوث إلى 700 ألف

04:45 م الخميس 10 أغسطس 2017

بريطانيا ترفع تقديراتها لعدد البيض الملوث إلى 700 ألف

البيض الملوث

لندن- (د ب أ):

رفعت السلطات البريطانية بصورة كبيرة تقديراتها لعدد البيض، الذي تم استيراده من مزارع هولندا ويُحتمل أن يكون ملوثا بمبيد حشري، إلى 700 ألف.

وذكرت هيئة المعايير الغذائية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "من المرجح أن يكون عدد البيض، الذي وصل إلى المملكة المتحدة، قريبا من 700 ألف، وليس 21 ألفا كما كان يُعتقد".

وأضافت :"بما أن هذا يمثل 007ر0% من البيض الذي نستهلكه سنويا في المملكة المتحدة، فإنه لا يزال من المستبعد جدا أن يكون هناك أي خطر على الصحة العامة من استهلاك هذا البيض".

وكان السلطات الهولندية قد سحبت ملايين البيضات مطلع الشهر خوفا من أن تكون ملوثة بمبيد الفبرونيل الحشري، وهو مكون شائع في المنتجات البيطرية لتجنب الحشرات الطفيلية في الدواجن.

وقد تُسبب هذه المادة تلفا في الكبد والغدة الدرقية والكلى في حال استهلاكها بكميات كبيرة، رغم أنه تم اختبار هذا على الفئران فقط.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بلجيكا تقر بعلمها منذ يونيو بشحنة البيض الملوث

    أخبار

  • منع وضع تمثال لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة تاتشر

    أخبار

  • بريطانيا تبدأ عزل السجناء أصحاب الأفكار المتطرفة

    أخبار

  • بريطانيا تعزل السجناء ذوي الميول المتطرفة

    أخبار

إعلان

898d9a7af2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان

"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان