بريطانيا ترفع تقديراتها لعدد البيض الملوث إلى 700 ألف

لندن- (د ب أ):

رفعت السلطات البريطانية بصورة كبيرة تقديراتها لعدد البيض، الذي تم استيراده من مزارع هولندا ويُحتمل أن يكون ملوثا بمبيد حشري، إلى 700 ألف.

وذكرت هيئة المعايير الغذائية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "من المرجح أن يكون عدد البيض، الذي وصل إلى المملكة المتحدة، قريبا من 700 ألف، وليس 21 ألفا كما كان يُعتقد".

وأضافت :"بما أن هذا يمثل 007ر0% من البيض الذي نستهلكه سنويا في المملكة المتحدة، فإنه لا يزال من المستبعد جدا أن يكون هناك أي خطر على الصحة العامة من استهلاك هذا البيض".

وكان السلطات الهولندية قد سحبت ملايين البيضات مطلع الشهر خوفا من أن تكون ملوثة بمبيد الفبرونيل الحشري، وهو مكون شائع في المنتجات البيطرية لتجنب الحشرات الطفيلية في الدواجن.

وقد تُسبب هذه المادة تلفا في الكبد والغدة الدرقية والكلى في حال استهلاكها بكميات كبيرة، رغم أنه تم اختبار هذا على الفئران فقط.