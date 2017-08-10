أخطأ في حقك؟.. هكذا تجعليه يعتذر لك

كتبت- هاجر حاتم:

الخلافات بين الرجل والمرأة أمر طبيعي، فمع ضغوط الحياة اليومية، واختلاف طبيعة الرجل والمرأة وتبقى النقطة الفاصلة من سوف يعتذر اولاً.

كما هناك بعض الرجال خاصًة في منطقة الشرق ممن يرون أن "الاعتذار" قد يقلل من شان الرجل، لهذا إليك بعض الطرق التي تجعل زوجك أو شريكك يعتذر لك، وفقًا لما ذكرته أمل ذكي استشاري العلاقات الانسانية.

- في حالة ان أخطأ الرجل بحقك، يجب أن تكوني صبورة، وتمنحيه فرصة أن يعيد التفكير في موقفه ، لهذا حاولى الابتعاد عنه لفترة بسيطة، كما أن هذه الحركة تجعله يشتاق إليك.

- لا تجبريه على الاعتذار، يمكنك أن تحولي النقاش على شكل اقتراح على سبيل المثال ( ايه رايك لو كنا اتصرفنا بالشكل ده).

- اجعلي الحديث معه قصير جدًا، بحيث تكون إجاباتك مختصرة، حتى يشعر أنك غاضبة منه، ومع ذلك تكني له الاحترام.

- في حالة تصرف الزوج بشكل خاطئ أمام الناس لا تعاتبيه على الفور، واجعلي الأمور أن تمر بسلام، وكوني هادئة إلى أن يشعر هو بأنه هناك مشكلة بكِ.

- انعزالك فترات المشاكل سيزيد من عصبيتك وتوترك، وهذا من شأنه أن ينعكس على علاقتك بشريكك، لهذا حاولي الخروج قدر الإمكان مع أصدقائك لقضاء وقت لطيف، دون أن يكون لديك نية انتقام من شريكك، انك تعيشين حياتك باستمتاع بعيد عنه.

- إذا قام الرجل بالاعتذار لك حاولي قبوله إن لم يكن الأمر كبيرًا، وامض في علاقتك، في حالة كانت المشكلة متفاقمة اطلبي منه موعد للتحدث في كل المشاكل التي تزعجك، وأن تعيدوا ترتيب أموركما.