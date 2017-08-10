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السبت.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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السبت.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

مصراوي Masrawy

السبت.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

04:32 م الخميس 10 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محمد:

تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017، يوم السبت المقبل، وتستمر حتى 22 من أغسطس الجاري.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بالدور الثاني 132.652 طالب وطالبة، بالإضافة إلى الطلاب الذين تمت الموافقة لهم لأداء امتحان الدور االثاني بالدرجة الفعلية طبقًا للقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2008 وتعديلاته.

ويؤدي الطلاب الامتحانات بـ300 لجنة على مستوى الجمهورية، مقسمة على 4 قطاعات.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة انتهت من كافة استعدادات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

وعقد حجازي لقاءً مع رؤساء لجان سير الامتحان للدور الثاني على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانفس، بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، مؤكدًا على حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات الانضباط بجميع لجان السير.

وشدد حجازى على استخدام العصا الإلكترونية لإحكام عملية التفتيش لجميع الطلاب للتأكد من منعهم دخول اللجنة وبحوزتهم أى أجهزة، أو أوراق، أو أى وسيلة أخرى تساعدهم على الغش.

وتم التأكيد على التزام مراقبي الدور والملاحظين داخل اللجنة بالهدوء وتنفيذ التعليمات الصادرة لهم بما يحقق الانضباط في أداء عملهم، والالتزام بالتوقيت المحدد عند توزيع كراسات الإجابة الخاصة بكل طالب في الوقت المحدد، والتأكيد على عدم سحب كراسة الإجابة بعد توزيعها على الطلاب، والالتزام بتوزيع كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب طبقا للغة التى يؤدي بها الطالب الامتحان.

ووجه حجازى بالتأكيد على عدد كراسات الإجابة، والتأكد من عدد الأوراق بكراسة الإجابة عند استلامها من الطلاب، وأن يمنع منعا باتًا استلام كراسة إجابة بيضاء خالية من إجابة وإذا حدث هذا يتم عمل محضر للطالب بحضور رئيس اللجنة ومراقب الدور وملاحظي اللجنة ويتم توقيع الطالب على هذا المحضر، والالتزام بتسجيل الغياب للطلاب بمنتهى الدقة والتأكد من هوية الطلاب الحاضرين داخل اللجنة، وكذا التأكيد على تفعيل القانون رقم (73) لسنة 2017 الخاص بتطبيق العقوبة على كل من يساهم او يشارك في ارتكاب أفعال او حيازة أجهزة أو أي وسلية من شأنها الإخلال بالنظام والمساعدة على الغش داخل اللجنة.

وطالب حجازى كافة القائمين على أعمال سير الامتحان بالدور الثاني ببذل كل الجهود لإتمام الامتحان بصورة لائقة، لضمان ضبط أعمال الامتحان، وتمنى التوفيق لجميع الطلاب .

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