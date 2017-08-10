غدًا.. قصر السكاكيني يستضيف مبادرة "احفظ جمالها"‎

كتبت- نسمة فرج:

تنظم إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بوزارة الآثار بالتنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، في الحادية عشر من صباح الجمعة، جولة إرشادية لطلبة كلية الآثار داخل قصر السكاكيني، في إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة الآثار تحت عنوان "احفظ جمالها" بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية والتي تستهدف عدد من المواقع الأثرية لطلبة الآثار والسياحة والفنادق.

وأكدت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية، في بيان صحفي، اليوم الخميس،، أن تنظيم مثل هذه الجولات يعمل على نشر الوعي الأثري بشكل كبير، خاصة وأنها ستنتهي بقيام المشاركين في الجولة بأعمال التنظيف للقصر يرافقهم فيها الأثري جهاد شوقي المشرف على المبادرة.

وأضافت كمال أنه من المقرر أن يستضيف القصر، في العاشرة من صباح بعد غد السبت، مبادرة "فناني القصور" والتي تتضمن زيارة 25 فنان للقصر ورسم لوحات فنية مستلهمة من وحي المكان على أن يتم إقامة معرض فني للوحاتهم في نهاية اليوم، وذلك بالتنسيق مع الأثري محمد خليل مدير عام الوعي الاثري بمنطقة الجمالية.

يذكر أن مبادرة فناني القصور بدأت أواخر الشهر الماضي بقصر محمد على بالمنيل ثم ركن الفاروق بحلوان.