"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وكيل "صحة الغربية"

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

تقدمت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية؛ على إثر "تصريحاته المسيئة للأطباء".

وقالت النقابة في البلاغ إن "شرشر قام بسب وقذف غالبية الأطباء واتهمهم بأنهم سبب خراب وتدهور المنظومة الصحية، وأكد في المذكرة المقدمة أن هذه جرائم سب وقذف وإهانة موظفين عموميين بمناسبة تأدية عملهم وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وقررت هيئة مكتب النقابة العامة إحالة "شرشر: للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة.

كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد أن الوزير أصدر قرارًا بإحالة وكيل الوزارة بالغربية للتحقيق فيما نسبت إليه من تصريحات مسيئة للأطباء.